Imparteala orchestrata de PSD a ajuns la DNA

CARAS-SEVERIN - Seful judetului a sesizat Serviciul Teritorial Timisoara al DNA despre posibila mituire electorala a unora dintre primari, cu bani din impozitele carasenilor, pentru a trece in barca PSD!Dupa ani buni in care judetul a asistat neputincios la felul partinitor in care se impart banii (nu doar) in Caras-Severin, Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean, este cel care are curajul sa rupa pisica in doua si sa incerce sa puna punct unor asemenea masinatii care vitregesc de ... citește toată știrea