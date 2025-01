Impozite mai mari pe locuintele din Caransebes

CARANSEBES - Asta dupa ce de la 1 ianuarie 2025 a crescut cota de impozitare, hotarare luata in luna noiembrie a anului trecut in legislativul local!Caransebesenii care s-au dovedit constiinciosi si au mers inca din primele zile din 2025 la casieriile Serviciului Impozite si Taxe Locale al Primariei au scos mai multi bani din buzunar pentru a-si achita impozitul pe locuinte rezidentiale si nerezidentiale."E un an de austeritate. S-a majorat indicele la care se raporteaza aceste impozite, ... citește toată știrea