Impozitul pe cladiri, majorat la Caransebes! Se putea si mai rau!

CARANSEBES - Din 2023, caransebesenii vor plati mai mult pentru cladirile pe care le detin in proprietate. In "marinimia" sa, Guvernul a modificat Codul Fiscal, ceea ce va creste sumele platite de proprietarii de imobile, iar consiliul local nu a avut de ales si a aprobat decizia venita de la centru!Mai precis, ar fi vorba o data de indexarea cu rata inflatiei, de 5,1 %, a impozitelor si taxelor, cu exceptia impozitelor pe cladiri. In cazul acestora din urma, impozitul se calculeaza prin ... citeste toata stirea