CARAS-SEVERIN - Excelenta Sa, Vladan Tadic, consulul general al Republicii Serbia la Timisoara s-a aflat, azi, la Resita, in cadrul unei vizite protocolare, de ramas-bun, prilejuita de incheierea mandatului sau de sase ani in Romania!Acesta s-a declarat incantat, in cadrul intrevederii avute cu prefectul Ioan Dragomir, presedintele CJ, Romeo Dunca, si viceprimarul Resitei, Adrian Dacica, de initiativa primarilor din Clisura de a semna o petitie comuna adresata guvernelor Romaniei si Serbiei ... citeste toata stirea