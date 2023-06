RESIEsA - Ieri, 4 iunie, politisti de la Politia Municipiului Resita au identificat si retinut pentru 24 de ore, un tanar de 19 ani, din Resita, banuit ca in seara zilei de 3 iunie, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla pe Aleea Roman din municipiu, ar fi tras cu un pistol cu bile din plastic asupra unui barbat de 55 de ani, ranindu-l in zona abdomenului!Vecinii spun ca cei doi erau in conflict din cauza unui loc de parcare pe care se certau de ceva vreme. Barbatul de 55 de ani a fost ... citeste toata stirea