In 43 de cazuri pe luna, iubirea se condimenteaza cu pumnul

CARAS-SEVERIN - Cele mai multe victime ale violentei in familie sunt femei, iar la noi in judet, desi numarul raportat de cazuri este in scadere, in primele zece luni ale lui 2022 au fost inregistrate 430!"In primele 10 luni din acest an, in judetul nostru au fost sesizate cu aproximativ 9,6% mai putine infractiuni din sfera violentei in familie, fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind inregistrate 430 de astfel de fapte. In mediul urban infractiunile de violenta in familie au scazut ... citeste toata stirea