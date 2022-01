In bazele sportive ale primariei se pot face cazari

RESITA - La prima intalnire din acest an, alesii resitenilor au decis sa revina asupra unei hotarari de consiliu local aprobata nu demult, mai exact la finalul lunii decembrie. Asa ca taxele speciale aprobate recent si care au intrat in vigoare pentru acest an fiscal au mai fost completate cu inca o anexa!Initial, hotararea de consiliu local avea 25 de anexe, iar zilele trecute, Consiliul Local Resita a decis sa se mai adauge una. Mai exact, anexa cu numarul 26 prevede taxele speciale pentru ... citeste toata stirea