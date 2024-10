In campanie din localitate in localitate

CARAS-SEVERIN - Asta si-au propus candidatii Aliantei Fortelor de Dreapta Liberal-Conservatoare pentru alegerile parlamentare si prezidentiale!Declaratia ii apartine fostului presedinte al Consiliului Judetean, Romeo Dunca, actualmente primul pe lista de candidati propusi de filiala Forta Dreptei pentru Camera Deputatilor. "Voi merge in fiecare localitate in care am reusit sa implementez proiecte, dar si in cele in care nu am reusit sa le duc la final. Daca 47.000 de oameni au considerat cu ... citește toată știrea