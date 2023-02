In Caras-Severin, se confisca o arma letala la fiecare 12 zile

CARAS-SEVERIN - In 2022, oamenii legii au confiscat 30 de arme letale, 69 neletale supuse autorizarii, peste 2.000 de bucati de munitii, aproape 9.600 de kilograme de substante toxice si sute de kilograme de articole pirotehnice!Citind aceste cifre, am putea spune ca nu degeaba judetul si-a castigat renumele de... Mica Sicilie. Asta chiar daca, potrivit cifrelor oferite de Politia judetului, per ansamblu, infractionalitatea este in scadere in Caras-Severin, reflectand parca acel boom economic ... citeste toata stirea