In cel mult o luna, sensul giratoriu din Centru va fi functional!

RESIEsA - Se lucreaza intens in zona centrala a Resitei, pentru ca promisiunea celor de la PORR sa devina realitate!Nu peste mult timp insa, informeaza Primaria, pe podul Doman urmeaza sa fie inlocuite cele sapte grinzi fisurate care puneau in pericol traficul, moment in care circulatia peste pasaj va fi redirijata, pe ambele sensuri. Pe directia urcare catre Orasul Vechi, dupa ... citește toată știrea