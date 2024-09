In Ciclova Romana curg racordurile la civilizatie

CICLOVA ROMANA - Programul National de Investitii "Anghel Saligny" continua sa aduca standarde europene in toate unitatile administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin. Un exemplu este comuna Ciclova Romana, unde lucrarile de racordare la retelele de apa si canalizare sunt aproape finalizate!Pana la sfarsitul acestui an, cetatenii din Ciclova Romana vor beneficia de racorduri complete la apa si canalizare, iar ultimele lucrari sunt in curs de realizare in satele Ilidia si Socolari. ... citește toată știrea