In ciuda vremurilor grele, la Vrani se fac investitii

VRANI - Razvan Otiman, primarul comunei Vrani, a anuntat ca cel mai important proiect din comuna se afla in faza finala a licitatiei pentru realizarea retelei de canalizare!"Suntem in faza finala a licitatiei, in mare parte s-a dat castigatorul, asteptam daca in timp de noua zile cineva contesta si incepem canalizarea.", a declarat edilul. Proiectul, finantat prin Programul "Anghel Saligny", are o valoare de 12 milioane de lei si va acoperi aproximativ 20 de kilometri in satele Vrani si ... citește toată știrea