In comunitate, cu afisul la vedere

CARAS-SEVERIN - Muzeul Banatului Montan si-a propus sa fie si sa tina, in aceasta vara, capul de afis al activitatilor educative!Copiii cu varste intre 10 si 15 ani vor putea participa, in 22 si 23 iunie, alaturi de parinti, la ateliere de restaurare hartie si de prezentare a echipamentelor de proiectie a filmelor, organizate la Muzeul Banatului Montan si la Muzeul Cineastului Amator. Inscrierile se pot face, in limita locurilor disponibile, telefonic, la 0355-401219 sau la [email protected]. ... citește toată știrea