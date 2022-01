In Consiliul Judetean, tocmeala pe bani publici ca la piata de vechituri! "E revoltator!"

Darian Ciobanu, secretarul general al judetului Caras-Severin, a ajuns la exasperare din cauza modului in care se face astazi administratie publica in Consiliul Judetean! Codul Administrativ aproape ca nu exista in cea mai importanta institutie din judet!Presedintele Romeo Dunca si-a iesit complet din fire la ultima sedinta a alesilor locali de anul trecut dupa ce necunoasterea legii si interpretarea Codului Administrativ dupa bunul plac l-au facut sa para complet pe dinafara in fata ... citeste toata stirea