In curs de dezvoltare la nivel inalt

MAURENI - Sunt cuvintele cu care primarul Brian Filimon descrie deopotriva proiectele aflate in executie si cele aprobate spre finantare, pentru care sunt in lucru procedurile necesare semnarii contractelor!"Anul acesta, am depus multe proiecte pe fiecare sursa de finantare, fonduri europene sau guvernamentale. Ne pregatim sa incheiem anul cu vesti foarte bune", ne-a declarat primarul. Pentru cititorii nostri, Brian Filimon vorbeste despre initiative importante pentru comuna si locuitorii ei. ... citeste toata stirea