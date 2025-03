In fiecare duminica, puteti merge pe Calea Crucii

CARAS-SEVERIN - In 9 martie, un grup de credinciosi a organizat devotiunea Caii Crucii pana sus la Monumentul-Cruce. Aceste devotiuni vor fi organizate in fiecare duminica din Postul Mare, incepand cu ora 15.30, cu plecarea de la intrarea in cimitirul de la Universalul Vechi!Anual, in perioada Postului Mare, credinciosii romano-catolici din Resita organizeaza Devotiunea "Calea Sfintei Cruci" pana la Monumentul-Cruce de pe Dealul Crucii, o traditie care dateaza inca din anul 1924. In anii ... citește toată știrea