In grafic, ba chiar cu un pas, doi, in avans!

CARAS-SEVERIN - E vorba despre pregatirile pentru alegerile din 9 iunie coordonate de Institutia Prefectului!Pana la ora actuala nu au fost intampinate, in judet, probleme legate de incadrarea in calendarul activitatilor de organizare a viitoarelor alegeri. "Suntem in grafic cu pregatirile, chiar cu o etapa, doua, in avans. Desi pana la buletine de vot mai este, am identificat si stabilit deja locul in care acestea urmeaza a fi depozitate.", a precizat, azi, prefectul judetului, Ioan Dragomir. ... citește toată știrea