In judet, medicina de familie da cu virgula

CARAS-SEVERIN - Numarul insuficient de doctori si varsta inaintata a acestora, "boala curata" pentru sistem!In prezent, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) are in derulare 132 de contracte de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, cu 134 de medici de familie. Conform CJAS, 85 dintre acestia sunt medici primari medicina de familie, 39 au gradul profesional de medici specialisti, iar zece sunt medici de familie fara grad profesional.Necesarul judetului de ... citeste toata stirea