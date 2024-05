In loc sa toaleteze drumuri, vor defrisa banii judetului

CARAS-SEVERIN - Cea de-a sasea incercare a lui Romeo Dunca de a face toaletarile drumurilor judetene in regie proprie, economisind bani, a cazut, in favoarea firmelor care fac asta de 8 ori mai scump!In discutiile aprinse iscate in sedinta consiliului judetean, pe tema utilajelor propuse de seful judetului, liderul social-democratilor, Ioan Crina, a subliniat ca el nu se opune dezvoltarii judetului, ci doar ca o vede diferit fata de Dunca, reprosandu-i acestuia: "Pana achizitionati utilajele ... citește toată știrea