In mai, munca a facut 10 victime! Una a murit...

CARAS-SEVERIN - Si o firma de curierat a fost prinsa folosind munca unei persoane care nu avea incheiat un contract de munca in forma scrisa, deci nici inregistrat anterior in Revisal!Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca din Caras-Severin, angajatorii au raportat 10 evenimente soldate cu 9 incapacitati temporare de munca si un deces. Nu va putem spune in ce domenii de activitate s-au inregistrat incidentele sau in ce localitati carasene. Asa cum ne-a obisnuit de ceva vreme, ITM CS nu ... citește toată știrea