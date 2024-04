In memoriam Constantin Gruescu

CARAS-SEVERIN - La implinirea unui secol de la nastere, mineralogul de talie internationala a fost omagiat, vineri, la Ocna de Fier si Bocsa!Nascut la 12 aprilie 1924, la Dognecea, Constantin Gruescu a infiintat in 1967, la Ocna de Fier, "Muzeul de Mineralogie Estetica - Casa Binelui". Cu toate ca inegalabila colectie de "flori de mina" pe care a strans-o merita un muzeu in adevaratul sens al cuvantului si, in decursul timpului i s-a si promis de la toate nivelurile, muzeul a continuat sa ... citește toată știrea