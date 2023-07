RESIEsA - Ne referim la editia a treia a festivalului "Custom", care incepe astazi. Conform lui Daniel Calin, s-a lucrat timp de o luna la tot ce inseamna iluminat, butaforie sau drum de acces, facute toate in procent de 90% din materiale recuperate!De exemplu, drumul a fost acoperit cu asfalt scos de la tramvai, iar elementele de butaforie s-au facut cu materiale provenite din demontarea unor locuri de joaca. In cele trei zile, concertele incep in jurul orei 19. Echipa de organizare de la ... citeste toata stirea