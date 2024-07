In Primaria Marga se baga buldozerul

MARGA - Asta ne-a spus primarul Nicolae Beg cand ne-a vorbit de constructia unei noi cladiri pentru primarie, finantata de Compania Nationala de Investitii (CNI), cu un fond total de 3,2 milioane de lei!Lucrarile la noua primarie au inceput in februarie anul acesta si sunt programate sa fie finalizate pana vara viitoare. "Cladirea actuala a primariei a fost construita in 1911 si era deteriorata, nu se putea reabilita. Cand am adus echipa de constructori, mi-au spus direct: Adu buldozerul!", a ... citește toată știrea