CARAS-SEVERIN - O noua postare a Sindicatului Europol - legata de 4 accidente cu 4 victime, produse in 4 zile, in judet, cu 1 mort, 5 raniti, cozi interminabile si blocaje - a facut Politia judetului sa vina cu explicatii. In vreme ce Politia sustine ca a intervenit prompt la cazuri, sindicatul acuza intarzieri chiar de o ora in ajungerea echipajelor la fata locului!"In 4 zile, 4 accidente cu victime pe drumurile din Caras-Severin, toate pe raza de actiune a Biroului Drumuri Nationale si ... citeste toata stirea