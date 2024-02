In sedinta CJ, Dunca a luptat 1 contra 18

CARAS-SEVERIN - "Am fost unul mai priceput decat altul!", spune presedintele, dupa ce liberalii au parasit sala in semn de protest, iar social-democratii si aliatii lor si-au risipit fortele in amendamente si au uitat sa-si voteze proiectele!Daca toate mintile si-au transmis pasul despre ce s-a intamplat in sedinta ordinara din 8 februarie, a venit si randul administratiei judetene, singura abilitata sa ofere o explicatie oficiala despre ce s-a intamplat.Doua proiecte de hotarare aflate pe ... citește toată știrea