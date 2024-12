In sfarsit am aflat cine ne sunt parlamentarii

CARAS-SEVERIN - In noul Parlament vom fi reprezentati de 3 reprezentanti ai PSD si cate unul de la PNL, AUR, USR si POT!La scurt timp dupa anuntul de vineri al Curtii Constitutionale privind reluarea in integralitate a procesului electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei, au fost comunicate de catre Biroul Electoral al Circumscriptiei Nr.11 si rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, respectiv numele celor care ne vor reprezenta in Parlament in legislatura 2024-2028.Astfel, in ... citește toată știrea