In sfarsit, canalizarea gata la iarna?

BERZOVIA - La Ghertenis s-au reluat lucrarile la reteaua inceputa in 2018, care a ajuns sa coste aproape dublu!Din discutia cu primarul Ion Serafin, am retinut ca valoarea initiala a investitiei finantate prin PNDL 2 a fost de 4,8 milioane de lei. Dupa ultima actualizare, aceasta a ajuns sa coste 7,1 milioane de lei. Insa va trebui actualizata din nou, estimarea primarului fiind ca la final costul va urca spre 8 milioane de lei.Lucrarea a demarat in 2018, fiind abandonata un an mai tarziu ... citeste toata stirea