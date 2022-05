In varful muntelui, mai ceva ca acasa

VALIUG - Alimentarea cu gaz si iluminatul public pe Semenic, la stadiul de proiecte indraznete. Scriem asta deoarece primaria a depus recent pe Programul "Anghel Saligny" un proiect in valoare de aproape 31 de milioane de lei, care prevede introducerea in localitate a retelei de gaz care sa alimenteze si statiunile Crivaia si Semenic!"Reteaua pleaca din Resita, are o lungime de 45 km si va cuprinde 1.300 de bransamente deservind gospodarii, institutii publice si unitati de cazare", am aflat ... citeste toata stirea