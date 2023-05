RAMNA - Ne referim la cele doua proiecte prin care primaria vrea un camin cultural nou in centrul de comuna, respectiv transformarea scolii din Valeapai in centru multifunctional, dupa cum am aflat de la primarita Magdalena Ciurea!In primul caz este vorba despre un proiect prin CNI, aflat deocamdata in studiu, in vederea determinari valorii exacte a viitoarei investitii. Este necesar un edificiu cultural mai incapator deoarece actuala locatie, pe langa faptul ca apartine bisericii ortodoxe, ... citeste toata stirea