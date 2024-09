Inca 14 autobuze electrice pentru Resita

RESIEsA - Primaria Municipiului a initiat ieri achizitia autovehiculelor, a 12 statii de incarcare si a 42 de validatoare. Ofertele pentru contractul in valoare totala de 37,45 mil. lei fara TVA vor putea fi depuse pana in 29 octombrie, potrivit anuntului publicat de Primaria Resita in Sistemul Electronic de Achizitii Publice!In principal, procedura derulata in cadrul acestui proiect finantat prin PNRR are in vedere achizitia a 14 autobuze electrice de 12 metri, a 7 statii de incarcare lenta ... citește toată știrea