Inca 63 de milioane de lei pentru apa si canalizarea din Caransebes si Otelu Rosu

CARAS-SEVERIN - AquaCaras a scos la licitatie in cadrul mega-proiectului cu fonduri europene lucrarile de extindere si reabilitare a retelelor de apa si canalizare din Caransebes si Otelu Rosu. Contractul, in valoare de 63.634.587 de lei fara TVA, a fost impartit de AquaCaras in sapte sectoare de lucru, din care cinci la Caransebes si doua la Otelu Rosu!Lucrarile pot fi realizate concomitent de mai multe echipe care au la dispozitie 20 de luni pentru a le finaliza, spun cei de la AquaCaras, ... citeste toata stirea