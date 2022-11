Inca doua accidente mortale cu TIR-uri pe DN 6

CARAS-SEVERIN - Doua persoane si-au pierdut viata in urma a doua accidente rutiere produse pe DN 6!Primul s-a produs duminica seara, in afara localitatii Mehadia, la Kilometrul 390, in urma acestuia decedand un pieton. Potrivit politiei judetului, "in timp ce un cetatean bulgar conducea un ansamblu de vehicule, format din cap tractor si semiremorca, din directia Orsova catre Caransebes, ar fi surprins si accidentat mortal o femeie de 72 de ani, din comuna Mehadia, pieton angajat ... citeste toata stirea