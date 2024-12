Inca o luna de arest in cazul omorului de la Caransebes

CARANSEBES - Presupusul autor, care la inceputul lunii noiembrie si-ar fi omorat prietenul de pahar cu un topor si apoi ar fi incendiat cadavrul, ramane in arestul IPJ Caras-Severin. Initial, avocatul apararii a cerut arest la domiciliu!Decizia a fost luata in penultima zi a anului de judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Caras-Severin: "In baza art. 234 - art. 236 Cod procedura penala, prelungeste masura arestarii preventive cu privire la inculpatul BOBOLOACA DAN IULIAN, ... citește toată știrea