Inca o metoda de frauda online: mesaje false trimise in numele ANAF!

CARAS-SEVERIN - Intr-un email trimis redactiei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele institutiei. Mesajului ii este anexat un document pe care cei de la ANAF va transmit sa nu il deschideti!In spatiul virtual a inceput sa circule o noua tentativa de inselaciune. De data aceasta, utilizatorii primesc e-mail-uri trimise in numele ANAF, prin care li se transmite ca au aparut anumite "discrepante in evidenta ... citeste toata stirea