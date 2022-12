Inca o tragedie pe soselele carasene! Frate si sora, morti la Herculane!

HERCULANE - Accidentul s-a produs noaptea trecuta pe DN 67D, fiind anuntat prin apel la 112!Mai precis, masina in care se aflau doi frati, soferita de 20 de ani si pasagerul de 16 ani, a intrat pe contrasens intr-o curba si s-a izbit violent de o autoutilitara."Politistii au stabilit ca, in timp ce o tanara de 20 de ani, din Baile Herculane, conducea un autoturism pe DN 67D, din directia Baile Herculane catre DN 6, la km 107 + 750 m, intr-o curba usoara la stanga, in conditii de carosabil ... citeste toata stirea