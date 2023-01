Inca un accident grav pe Muntele Mic

MUNTELE MIC - Patronul unei pensiuni din statiune a ajuns in coma la spitalul din Caransebes, dupa ce s-a rasturnat cu snowmobilul. Potrivit sefului Salvamont Caras-Severin, Cornel Galescu, incidentul s-a produs aseara in jurul orei 20.30, pe drumul care leaga statiunea de parcarea auto!Salvamontistii sositi la locul accidentului au gasit doi barbati in stare de inconstienta langa snowmobilul rasturnat. Din pacate, unul dintre acestia, de 55 de ani, se afla intr-o stare grava, in coma, cu un ... citeste toata stirea