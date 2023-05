OBREJA - E al doilea caz in decurs de cateva ore, inregistrat in Caras-Severin! Omul avea 72 de ani si era din comuna Obreja, politistii din Caransebes fiind sesizati, in 15 mai, in jurul orei 16.45, ca nu a mai fost vazut de cateva zile!"Barbatul in cauza a fost gasit in locuinta acestuia, decedat, partial carbonizat in zona picioarelor, fiind ... citeste toata stirea