Incaierare la Dognecea: doi in arest, trei la spital!

DOGNECEA - Paruiala colectiva s-a derulat in centrul comunei, iar in urma incidentului doi dintre agresori au ajuns in arestul Politiei judetului, pentru incaierare, tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente!In noaptea de 25/26 decembrie, cei doi ar fi provocat o incaierare in centrul localitatii Dognecea, la care ar fi participat mai multi barbati din comuna. Potrivit Politiei, acestia s-ar fi agresat fizic reciproc, cu obiecte contondente, apoi ar fi fugit. In urma ... citește toată știrea