Incendii de inceput de an

CARAS-SEVERIN - Pompierii caraseni au intervenit in a doua zi a anului in mai multe localitati din judet, la incendii de case, de vegetatie sau de deseuri!Potrivit ISU "Semenic", joi, in jurul orei 12, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta din Otelu Rosu. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Caransebes, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. In urma ... citește toată știrea