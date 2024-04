Incendiile de vegetatie - bilant partial

CARAS-SEVERIN - ISU a intervenit, de la inceputul acestui an, pentru stingerea a peste 400 de incendii pe raza judetului!Urmare a lipsei precipitatiilor si a temperaturilor foarte ridicate, peste normalul perioadei din an, numarul incendiilor de vegetatie aproape ca s-a triplat in acest an, atat ca cifre, cat si ca suprafete incendiate, comparativ cu anul trecut, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Semenic". "Astfel, daca in anul 2023 s-au inregistrat 158 de interventii la ... citește toată știrea