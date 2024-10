Incendiul i-a lasat fara acoperis

AGADICI - O familie a ramas astazi fara acoperis in urma unui incendiu produs in satul apartinator de orasul Oravita. Pompierii militari oraviteni au fost alertati in jurul orei 9.00, intervenind la fata locului cu doua autospeciale, o ambulanta SMURD tip B si cu 10 militari!Incendiul a fost ... citește toată știrea