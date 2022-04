Incep din nou lucrarile pe drumul Secaseni-Gradinari!

Modernizarea tronsonului de drum Secaseni - Gradinari se va relua odata cu incalzirea vremii, anunta reprezentantii Consiliului Judetean Caras-Severin.Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat luna trecuta, insa constructorul se va apuca de treaba atunci cand vremea ii va permite. "La DJ 581 am dat ordinul de reluare a lucrarilor de la jumatatea lui martie. Drumul este realizat in proportie de 80%, iar dupa ce se mai incalzeste se toarna stratul de uzura. In mod normal, undeva prin luna ... citeste toata stirea