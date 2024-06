Incep probele scrise la Bacalaureat

CARAS-SEVERIN - In premiera in acest an, lucrarile candidatilor la Bacalaureat vor fi corectate digitalizat. Peste 1500 de candidati din Caras-Severin s-au inscris pentru a sustine examenul maturitatii care incepe luni, 1 iulie!Mai exact, in judetul Caras-Severin s-au inscris 1542 de absolventi de liceu care urmeaza sa sustina examenul maturitatii in 6 centre de examen organizate la Colegiul Economic al Banatului Montan, Colegiul National "Mircea Eliade", Colegiul National "Traian Lalescu", ... citește toată știrea