Incepe Fasangul german in Banatul Montan

CARAS-SEVERIN - Manifestarile incep maine si se vor incheia pe 21 februarie. Sunt anuntate evenimente diverse!Scriitorul si etnograful resitean Alexander Tietz, in cartea sa "Unde fumega furnalele in vai", scria despre aceasta perioada ca "pe strazile Resitei umblau mascatii, iar in duminica Fasangului obiceiul isi gasea apogeul. Mascatii cutreierau strazile singuri sau in grup, strazile vuiau de spectatori. Intreaga vale a Barzavei rasuna de strigaturi, sunete de zurgalai, de tipete de ... citeste toata stirea