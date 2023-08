GRADINARI - Pe lista Ambulantei pentru Monumente Banat din acest an se afla si un obiectiv din Caras-Severin. Pana la inceputul lunii septembrie, Turnul de pe Deal din Gradinari va fi "pacientul" acestui ONG!Incepand cu aceasta saptamana si pana pe data de 3 septembrie, echipa de la Ambulanta pentru Monumente Banat isi indreapta atentia catre Turnul de pe Deal din comuna Gradinari.In cadrul proiectul cultural "A week for Monuments", desfasurat anul trecut, in luna octombrie, a fost ... citeste toata stirea