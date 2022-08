Incepe scoala! Cat de pregatite sunt autoritatile?

CARAS-SEVERIN - A ramas foarte putin timp pana la inceperea scolii. Cum va debuta noul an scolar in Caras-Severin este intrebarea pe care si-o pun deopotriva parintii, elevii, dar si cadrele didactice!Raportul intocmit recent de Inspectoratul Scolar Judetean prezinta masurile luate in vederea deschiderii in bune conditii a noului an scolar 2022-2023. Potrivit statisticii ISJ Caras-Severin, 9 unitati scolare nu detin autorizatie sanitara de functionare, 246 unitati de invatamant nu detin ... citeste toata stirea