Incercam sa facem tot ce putem pentru binele locuitorilor!

EFTIMIE MURGU - Asta a declarat Mihai Otiman, primarul comunei Eftimie Murgu, in timp ce ne vorbea despre investitii semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Printre proiectele in desfasurare se numara modernizarea iluminatului public, construirea unor drumuri noi si amplasarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice!"Proiectul in desfasurare ar fi amplasarea a doua statii de incarcare pentru vehicule electrice. Suntem in faza de achizitionare a acestor statii.", a ... citește toată știrea