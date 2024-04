Incursiuni in istoria siderurgiei

RESIEsA - Salonul de Arta si Industrie a fost, vineri, gazda unui dublu eveniment, editorial si expozitional, dedicat mineritului si metalurgiei hunedorene! Citata in majoritatea lucrarilor de specialitate romanesti cu tematica siderurgica, monografia "Uzina Maghiara Regala de Fier de la Hunedoara si anexele acesteia", publicata in 1906, la Budapesta, de inginerul sef al Uzinei, Latinak Gyula, este de curand disponibila si in limba romana!In cadrul unui dublu eveniment moderat de directorul ... citește toată știrea