INFORMAEsII (IN)UTILE - 10.07.2024

CARAS-SEVERIN - Zilnic ne parvin informatii de tot felul. Unele nu pot fi dezvoltate astfel incat sa iasa articole de ziar. Altele sunt amuzante, altele chiar inutile. Incercam sa va mai plimbam printre susoteli de prin toate domeniile, jocuri de culise de prin politica. Toate au un sambure de adevar, asta sa va fie clar, insa modul in care sunt scrise le duce in zona pamfletului. Ca sunt utile sau inutile, vedeti voi! Noi vi le oferim pentru ca le stim. Si, credeti-ne, stim multe!⋎ In ... citește toată știrea