CARAS-SEVERIN - Potrivit oficialului, in acest an scolar au fost inregistrate 38 de evenimente, fata de 15 in anul precedent, motiv pentru care a cerut intensificarea colaborarii dintre Inspectoratul Scolar si primarii, pentru asigurarea pazei in cat mai multe scoli!Institutia Prefectului a organizat o sedinta de evaluare a modului in care a fost asigurata protectia unitatilor de invatamant pe parcursul anului scolar 2022-2023. Din totalul de 411 unitati scolare care functioneaza in judetul ... citeste toata stirea